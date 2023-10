Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Kurseinbußen

Nestlé im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,92 CHF ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 102,92 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 102,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 87.100 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,53 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 98,36 CHF. Mit einem Kursverlust von 4,43 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,64 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Handel in Zürich: SMI letztendlich in Grün

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain