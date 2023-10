Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit positiven Vorzeichen

11.10.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 104,56 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 104,56 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 104,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,10 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 610.999 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 11,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 98,36 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,64 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,90 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester Handel in Zürich: SMI letztendlich in Grün Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

