Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 104,62 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 104,62 CHF nach oben. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,16 CHF. Bei 103,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.158.925 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). 11,68 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 98,36 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 119,64 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

