Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 96,94 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 96,94 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 97,84 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,31 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 553.015 Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2023 (96,12 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,85 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,84 CHF je Aktie.

