Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 97,47 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 97,47 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,84 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,31 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.116.167 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,87 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,12 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 113,36 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

