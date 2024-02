Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit Kursplus

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,69 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,69 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 95,82 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95,63 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 81.833 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Gewinne von 22,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Abschläge von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,95 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 113,36 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 5,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

