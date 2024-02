Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 96,40 CHF zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 96,40 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 96,49 CHF. Bei 95,63 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 564.787 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 26.04.2023. Gewinne von 21,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 94,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2022 mit 2,95 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

