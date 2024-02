Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 96,73 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 96,77 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 95,63 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.060.689 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 20,79 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2024 auf bis zu 94,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,39 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,95 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,36 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,75 CHF je Aktie aus.

