Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,41 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,41 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 94,56 CHF zu. Bei 94,46 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 115.398 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 23,76 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,30 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

