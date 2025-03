Notierung im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag höher

12.03.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 89,00 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 89,00 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 89,28 CHF. Bei 89,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 168.172 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,82 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schlussendlich leichter Dienstagshandel in Zürich: SMI sackt zum Start ab Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag zurück

