Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Mittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 115,24 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,74 CHF zu. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,12 CHF nach. Bei 115,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 378.899 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 10,26 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,46 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

