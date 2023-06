Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Nestlé 107,16 EUR

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 107,72 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 107,98 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 919.289 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2022 bei 118,70 CHF. 10,19 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,83 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,97 CHF je Aktie belaufen.

