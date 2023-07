Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 105,18 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 105,18 CHF. Bei 105,36 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 105,14 CHF. Bei 105,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 57.064 Aktien.

Am 30.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 103,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,67 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,96 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

