Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 105,24 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 105,24 CHF. Bei 105,36 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,30 CHF. Bisher wurden heute 272.314 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 11,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,27 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,96 CHF fest.

