Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Vormittag ins Plus

12.08.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 72,20 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 72,20 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,35 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 62.646 Stück.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,19 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen