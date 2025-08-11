Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 71,96 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 71,96 CHF. Bei 71,86 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 305.457 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,46 Prozent. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt

So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein