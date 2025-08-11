Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 71,96 CHF.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 71,96 CHF. Bei 71,86 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 305.457 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,46 Prozent. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie aus.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht
Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt
So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen