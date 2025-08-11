Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 71,49 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 71,49 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,46 CHF nach. Mit einem Wert von 72,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 587.966 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 2,22 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

