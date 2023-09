Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 105,96 CHF nach.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 105,96 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 105,84 CHF. Mit einem Wert von 106,12 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.481 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gewinne von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,00 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

