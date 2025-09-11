Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,37 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 73,37 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,24 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,56 CHF. Zuletzt wechselten 633.483 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,73 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

