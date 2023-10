Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 104,94 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 104,94 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 104,88 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105,24 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 53.692 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,36 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,27 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,90 CHF im Jahr 2023 aus.

