Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

12.10.23 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 104,84 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 104,84 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 104,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,24 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.732 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 98,36 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,64 CHF aus. Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,90 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester Starker Wochentag in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Plus Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

