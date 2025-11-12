Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittag kaum vom Fleck

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 81,33 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 81,33 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 81,54 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 81,09 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,28 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 452.961 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,78 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 14,05 Prozent sinken.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

