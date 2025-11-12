DAX24.335 +1,0%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,54 -1,0%Gold4.128 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Profil
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittag kaum vom Fleck

12.11.25 12:04 Uhr

12.11.25 12:04 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 81,33 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
81,33 CHF 0,07 CHF 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 81,33 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 81,54 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 81,09 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,28 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 452.961 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,78 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 14,05 Prozent sinken.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,67 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

