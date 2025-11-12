Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,71 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,71 CHF nach oben. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 81,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 839.440 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 84,67 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

