Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum verändert

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 99,09 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,09 CHF. Bei 99,13 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 98,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,57 CHF. Bisher wurden via SIX SX 104.250 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,09 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,02 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,58 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Aktie aus.

