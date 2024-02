Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 97,06 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 97,06 CHF. Bei 97,24 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 97,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 112.111 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 20,38 Prozent zulegen. Bei 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,95 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,36 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 5,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus

Gewinne in Zürich: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SMI

Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Gewinnen