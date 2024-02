Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag tiefer

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 95,90 CHF.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 95,90 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 95,86 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,00 CHF. Zuletzt wechselten 1.062.102 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 21,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,95 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,36 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

