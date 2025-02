Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Bullen treiben Nestlé am Donnerstagvormittag an

Nestlé im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 83,16 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,6 Prozent auf 83,16 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 83,46 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 900.360 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,18 CHF. 20,47 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Mittwochshandel in Zürich: SMI klettert letztendlich

SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich schwächer

Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer