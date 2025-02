Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé springt am Donnerstagmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 83,60 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 83,60 CHF nach oben. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 84,02 CHF zu. Bei 82,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3.305.981 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,18 CHF) erklomm das Papier am 21.02.2024. 19,83 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 12,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

