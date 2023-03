Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:06 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 105,10 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 105,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105,64 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 127.867 Aktien.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 127,12 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 103,42 CHF fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 122,00 CHF.

Nestlé ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 21.089,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,86 CHF im Jahr 2025 aus.

