Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Mittwochmittag

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 94,96 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 94,96 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 95,21 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,48 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 710.452 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,01 CHF. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Abschläge von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,30 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

