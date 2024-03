Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag im Plus

13.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 95,00 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 95,00 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 95,27 CHF. Bei 94,48 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.300.174 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 26.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,01 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 4,20 Prozent wieder erreichen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,30 CHF an. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025. Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Jenseits von NVIDIA & Co: Diese europäischen Aktien könnten sich für Anleger lohnen Zuversicht in Zürich: SLI schließt im Plus Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester

