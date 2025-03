Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 88,88 CHF.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,88 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 88,56 CHF. Bei 88,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 540.773 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 10,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,00 CHF.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

