Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Nestlé 112,08 EUR

-0,76% Charts

News

Analysen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 112,50 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 112,36 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 112,64 CHF. Bisher wurden heute 61.702 Nestlé-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,12 CHF) erklomm das Papier am 30.04.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,50 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,00 CHF an.

Nestlé ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 5,01 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten

Nestlé-Aktie dennoch im Plus: Nestlé-Portfolio zur Hälfte als ungesund eingestuft

L`Oréal-Konzern: So wurde Françoise Bettencourt Meyers zur reichsten Frau der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com