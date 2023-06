Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Nestlé 106,98 EUR

-0,17% Charts

News

Analysen

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 106,84 CHF nach. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,78 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 107,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.006 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2022 bei 118,70 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 11,10 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,83 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com