Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 104,84 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,98 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,82 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 46.126 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,96 CHF je Aktie belaufen.

