Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 105,12 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 105,12 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 105,58 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,82 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 745.665 Stück gehandelt.

Am 30.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF. 12,92 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,42 CHF am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 1,62 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,27 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,96 CHF in den Büchern stehen haben wird.

