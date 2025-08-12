Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Vormittag positiv

Nestlé im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,87 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 71,87 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 71,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 71,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 56.323 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,74 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

