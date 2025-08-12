DAX24.221 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Kursverlauf

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittag ins Plus

13.08.25 12:05 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittag ins Plus

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 71,79 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,66 CHF -0,03 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 71,79 CHF zu. Bei 72,03 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.029 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 21,73 Prozent niedriger. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

mehr Analysen