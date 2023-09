Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 104,60 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 104,60 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 104,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,92 CHF. Bisher wurden via SIX SX 47.091 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,78 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 1,74 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

