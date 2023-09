Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 104,52 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 104,52 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 103,86 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,92 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 803.905 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Abschläge von 1,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,90 CHF je Aktie aus.

