Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagvormittag fester

13.09.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 88,04 CHF.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,04 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 88,06 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,90 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 64.761 Aktien. Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 108,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 22,76 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 85,70 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 94,88 CHF. Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,83 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester Freundlicher Handel: SMI liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

