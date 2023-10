Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 103,56 CHF.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 103,56 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 104,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 436.567 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 98,36 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 5,02 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Donnerstagshandel in Zürich: SLI liegt schlussendlich im Minus

Schwache Performance in Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück

Börse Zürich: SMI beendet den Handel im Minus