Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 99,16 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 99,16 CHF. Bei 99,02 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,47 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 325.752 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,09 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,09 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,73 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freitagshandel in Zürich: SLI beendet den Freitagshandel im Minus

Freitagshandel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus

Zurückhaltung in Zürich: SPI letztendlich in der Verlustzone