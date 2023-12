Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 98,84 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 98,84 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 98,21 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,56 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 523.938 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 18,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,09 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,77 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,58 CHF aus.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

