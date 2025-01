So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

14.01.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 74,68 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,68 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,74 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,70 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 119.522 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 25,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende leichter Börse Zürich in Rot: SLI schlussendlich in der Verlustzone Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt nachmittags

