Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,50 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 96,50 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 96,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 302.013 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,08 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,95 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 CHF je Aktie belaufen.

