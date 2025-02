Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 83,66 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 83,66 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 83,96 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 83,38 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,66 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 917.453 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,18 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 19,75 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 CHF an.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,61 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

