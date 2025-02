Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Freitagmittag

So entwickelt sich Nestlé

14.02.25 12:07 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 83,56 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 83,56 CHF. Bei 83,34 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 83,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.572.314 Nestlé-Aktien. Bei 100,18 CHF markierte der Titel am 21.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 16,59 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,85 Prozent. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 85,20 CHF. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,52 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Börse Zürich: SMI legt zum Handelsende zu Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel im Plus Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels

