Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Nachmittag

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 106,86 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 107,06 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 105,82 CHF. Bei 106,84 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.553.053 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 127,12 CHF markierte der Titel am 29.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,00 CHF.

Am 21.04.2022 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 21.089,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

