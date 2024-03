Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Kursplus

14.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 95,87 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 95,87 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 95,94 CHF. Bei 95,81 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.749 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,01 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,07 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,16 CHF aus. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 110,30 CHF. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren. Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich im Plus Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

